كابل 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسقتل 20 مسلحًا من تنظيم داعش الإرهابي ، من بينهم قائد محلي، في غارة جوية نفذها الجيش الوطني الأفغاني بإقليم جوزجان شمال أفغانستان، خلال الساعات الـ24 الماضية .وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان له اليوم أن العملية جرت بمنطقة درزاب ، وأصيب 17 آخرين، خلال عمليات التطهير ، مشيرة إلى أن 14 مسلحًا على الأقل قتلوا أيضا خلال عمليات نفذها الجيش الوطني الأفغاني في إقليمي هيرات وكابيسا، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأضافت الوزارة أن ثمانية مسلحين، من بينهم قيادي من طالبان، قتلوا وأصيب ثمانية آخرين في منطقة شيست-اي-شريف بإقليم هيرات، بينما قتل ستة مسلحين وأصيب ستة آخرين في غارات جوية نفذها الجيش الوطني الأفغاني في منطقة ناجراب بإقليم كابيسا.ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا عسكريين أو مدنيين.// انتهى //11:15ت م