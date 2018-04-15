أحد المسارحة 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واستفقد مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر الجبر أمس، مشروعات خدمات المياه والصرف الصحي بمحافظتي وصامطة أحد المسارحة.والتقى الجبر خلال الجولة، محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي ومحافظ صامطة محمد بن ناصر بن لبده، بحثا خلاها الموضوعات المتعلقة بمشروعات خدمات المياه والصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها في المحافظتين، إضافة إلى مناقشة أزمة ضعف منسوب المياه في عدد من القرى والأحياء والخطط التي تعمل عليها الإدارة من خلال فرعي خدمات المياه بالمحافظتين لمعالجتها بحلول العاجلة لسرعة توفير الخدمات للأهالي.وأوضح المهندس الجبر أن المشروعات المنفذة بمحافظة أحد المسارحة ومركز المضايا بلغت سبعة مشروعات بتكلفة بأكثر من 129 مليون ريال، لافتاً إلى أن أطوال شبكات المياه المحلاة بلغت حوالي 492 كم، فيما بلغ عدد التوصيلات المنزلية 12 ألف توصيلة منزلية وعدد الخزانات 34 خزاناً بسعة 75،850 م3.وأشار إلى أن الإدارة علمت خلال الفترة الماضية على إغلاق مرمى الصرف الصحي بالمحافظة والتشغيل التجريبي لمحطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة صامطة، مضيفاً أن المحافظتين ستشهدان عدداً من المشروعات ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقة.// انتهى //11:16ت م