الرياض 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسأثنى المدير العام لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية منصور بن عامر العامر على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، وأثره الواضح والكبير في ضيوف الرحمن القادمين من شتى دول العالم قاصدين الحرمين الشريفين لأداء المناسك، حيث يجدون العناية والرعاية في جميع شؤونهم، وهذا يعكس مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بخدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام ، وزوار مسجد رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ ، ويبرز دور المملكة العربية السعودية الرائد في توطيد العلاقات مع دول العالم، واهتمامها بقضايا الإسلام والمسلمين.جاء ذلك في تصريح له عقب زيارته مقر إقامة ضيوف المجموعة الثانية عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة بمكة المكرمة، ولقائه الأمين العام للبرنامج عبدالله بن مدلج المدلج، ورؤساء اللجان العاملة، مشيراً إلى أن البرنامج لبنة من لبنات الخير والعطاء التي جسدتها المملكة في التواصل مع العلماء والمؤثرين في العالم، في إطار ريادتها للعمل الإسلامي بمختلف مجالاته.وأكد العامر اهتمام المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وأبنائه من بعده، وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهم الله - الذي وضع من أهداف رؤية السعودية الطموحة 2030 عنوانا عريضا "ضيوف الرحمن أولا"، لرفع وتجويد مستوى الخدمات، وفتح الباب لأعداد أكبر من المسلمين للوصول للمملكة، وأداء المناسك بأمن ويسر وطمأنينة.وفي ختام الزيارة قدم العامر شكره للقائمين على البرنامج، وفي مقدمتهم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ ، والأمانة العامة للبرنامج لتوسيع مجالات التعاون بين "هدية" ، والبرنامج ؛ خدمةً لضيوف الرحمن في رحلتهم الإيمانية.// انتهى //11:17ت م