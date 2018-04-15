مكة المكرمة 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسأغلقت بلدية الشرائع الفرعية بمكة المكرمة اليوم, عدد من المحلات المخالفة بعد جولة ميدانية نفذها مراقبي البلدية على عدد من الأسواق بالمنطقة حيث تم رصد العديد من المخالفات الصحية والتشغيلية في تلك المحلات.وأوضح رئيس قسم صحة البيئة ببلدية الشرائع بندر اللهيبي أن البلدية شكلت لجنة من قسم الأسواق وصحة البيئية لمتابعة أوضاع المواقع والأسواق التي تكثر فيها المخالفات والعشوائيات وبيع وتداول المواد الغذائية بطرق عشوائية وقامت بالعديد من الحملات التفتيشية بهدف القضاء على هذه العشوائيات وتهيئة الأجواء الصحية وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة.وأفاد اللهيبي انه تم خلال الجولة إغلاق مطعم ومغسلتين ملابس بسبب سوء التجهيزات ومخالفة الاشتراطات الصحية، كما تمت مصادرة كميات من المواد الغذائية غير الصالحة والمخزنة في ظروف غير صحية وغير مستوفيه للاشتراطات الصحية، حيث بلغت كمية المصادرات ما يقارب (49) كيلو لحوم وبهارات و(60) قطعة من الأدوات والأواني غير الصالحة وتم إتلافها وإغلاق الموقع لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.وأكد اللهيبي أن الحملات مستمرة على جميع اﻻماكن العشوائية حتى يتم القضاء على هذه الظواهر السلبية بشكل نهائي.// انتهى //11:17ت م