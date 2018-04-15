الظهران 29 رجب 1439هـ الموافق 15 أبريل 2018م واسوصل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى المنطقة الشرقية اليوم ، للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ29 .وكان في استقبال سموه في مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية , وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي المرافق لسمو أمير دولة الكويت خلال الزيارة ، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، والشيخ ثامر الجابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة , ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير , وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية للقطاع الشرقي اللواء الطيار ركن عيد بن براك العتيبي , ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //11:40ت م