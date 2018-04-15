جدة 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واس‏افتتحت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، بمحافظة جدة اليوم، أول حلقة موجهة لضعاف السمع، وذلك بجامع الرحمة في حي المروة بالمحافظة.وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي، أن حلقة الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لـضعاف السمع تُعد أول حلقة متخصصة في تعليم القرآن لذوي الاحتياجات الخاصة فئة ضعاف السمع بجدة، مشيراً إلى أن الحلقة تُقام تحت إشراف وحدة البرامج النوعية بمركز إشراف المرافق العامة البالغ عدد طلابها 11 طالباً، ومعلمها حذيفة بن سليمان المشرعي حافظ للقرآن وضعيف سمع.وأفاد حنيفي أن حلقة ضعاف السمع تأتي امتدادا لمسيرة خيركم في تعليم كتاب الله لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أن الجمعية لديها حلقات للمكفوفين، وذوي الإعاقة، السمعية ، والصم ، وذوي الإعاقة الفكرية، ومصابي التوحد وتُخَرجُ سنوياً من 5 - 10 حُفّاظ للقرآن الكريم، فضلاً عن أطلاق الجمعية تطبيقات عبر الأجهزة الذكية باللغتين العربية والانجليزية لذوي الاحتياجات الخاصة في كافة بقاع العالم تحت اسم " القرآن نورني ".// انتهى //12:47ت م