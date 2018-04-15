عنيزة 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسقامت بلدية محافظة عنيزة أمس، بإطلاق حملة ( معالجة التشوه البصري ) ضمن جهود البلدية في مبادرة معالجة التلوث البصري لتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً، وتهدف إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التلوث البصري بمحافظة عنيزة، وذلك بإزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام واللوحات الدعائية المخالفة والسيارات التالفة المهملة في الشوارع والميادين.وأوضح رئيس بلدية محافظة عنيزة المهندس عبدالعزيز البسام أن إزالة اللوحات الدعائية المخالفة وإزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام وإزالة السيارات التالفة، حيث قامت الفرق المتخصصة ميدانياً بإزالة أكثر من 300 لوحة دعائية عشوائية مخالفة وسحب وإزالة السيارات التالفة والمهملة المنتشرة في الشوارع والطرق والإحياء داخل المحافظة، كما تم طمس الكتابات المشوهة وتجميل الأسوار، مشيراً أن فريق العمل المكلف يواصل تنفيذ المهام وفق خطة وذلك بالقيام بمعالجة مختلف عناصر التشوه البصري.// انتهى //12:50ت م