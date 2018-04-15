عدن 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 ‏م واسقُتل نحو ثلاثة عشر من ميليشيا الحوثي الانقلابية ‏الموالية لإيران في معارك مع قوات الجيش اليمني، في ‏مديرية الصلو جنوب شرقي محافظة تعز.‏وقال مصدر عسكري ، يمني ، إن معارك نشبت بين ‏الجانبين إثر هجوم فاشل شنته الميليشيا الانقلابية على مواقع ‏يسيطر عليها الجيش في قرى الدَوْمَلة والأقْيُوس ‏بمديرية الُصلو.‏وأضاف ، المصدر في تصريح نقله الموقع الرسمي ‏للقوات المسلحة اليمنية ، أن قوات الجيش اليمني صدت هجوم ‏الميليشيا وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها خسائر فادحة ‏في الأرواح والعتاد.‏من جهة أخرى شنت مقاتلات التحالف العربي، عدة ‏غارات جوية استهدفت تجمعات للميليشيا الحوثي ‏الانقلابية في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز.‏وأفاد مصدر ميداني أن الغارات استهدفت تعزيزات ‏وتجمعات الميليشيات في مناطق حَوَاصْ ووادي رَسْيَان ‏والصلَبَه أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ‏الميليشيا وتدمير عدد من الآليات التابعة لها .‏// انتهى //12:50ت م