إسلام آباد 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسدانت باكستان بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل قوات النظام السوري في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل في بيان صحفي اليوم أن باكستان تدين استخدام الأسلحة الكيميائية، وتدعو جميع الأطراف في سوريا إلى الامتناع عن القيام بأي أعمال لا تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة.وأضاف أنه من المهم جداً تقصي الحقائق من خلال إجراء تحقيقات عاجلة وشفافة من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.وأشار إلى أن باكستان قلقة بشأن الشعب السوري الذي يعاني عواقب الاضطرابات المستمرة في سوريا، وتأمل أن تعمل جميع الأطراف على إيجاد حل عاجل لإنهاء معاناة الشعب السوري.// انتهى //12:51ت م