تبوك 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسانطلقت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الذي تنظمه إدارة الإشراف التربوي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بالتعاون مع وحدة تطوير المدارس تحت عنوان "التعريف بنظام المقررات"، الذي يستمر لمدة يومين ويستهدف المشرفين التربويين المنسقين في مكاتب التعليم وممثلي الإدارات المعنية في إدارة تعليم تبوك، وذلك بقاعة التدريب بوحدة تطوير المدارس.وبدأ البرنامج بكلمة لمدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم المنطقة الدكتور سلطان العنزي أكد فيها على أهمية تحقيق التكامل بين الإدارات ذات العلاقة في التطبيق الأمثل لمشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي وضرورة توظيف الخطط والمشاريع في جميع الإدارات لدعم ومساندة النظام الفصلي.واستهل مدرب البرنامج مشرف نظام المقررات فرحان الحويطي الجلسة الأولى بتعريف المتدربين بمميزات النظام الفصلي، وتوضيح اللوائح والأدلة المنظمة للعمل داخل مكاتب التعليم والمدارس والخطة والجداول الدراسية للنظام خلال العام الدراسي.// انتهى //13:00ت م