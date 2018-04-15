الظهران 29 رجب 1439هـ الموافق 15 أبريل 2018م واسوصل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ،والوفد المرافق له اليوم ، إلى المنطقة الشرقية للمشاركة في القمة العربية الـ ٢٩ .وكان في استقبال جلالته في مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران ، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، وصاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن رئيس بعثة الشرف ، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس أحمد بن فهد الجبير ، وسفير الأردن لدى المملكة علي حسن الكايد ، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية للقطاع الشرقي اللواء الطيار ركن عيد بن براك العتيبي، ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //13:11ت م