نجران 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسبدأت أمانة منطقة نجران اليوم، في تنفيذ محاور خطة الأسبوع الثالث من حملتها المكثفة "معالجة التشوه البصري"، من خلال إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء بمدينة نجران.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق أن أعمال إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء داخل الأحياء بمدينة نجران تأتي ضمن محاور خطة الستة أسابيع لحملة معالجة " التشوه البصري " بالمنطقة، الرامية إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التلوث البصري بالمنطقة، داعياً أفراد المجتمع إلى التفاعل مع الفرق الميدانية لمعالجة مظاهر التشوه البصري بجميع أشكاله للحفاظ على البيئة والممتلكات العامة من العبث والتشوه.// انتهى //13:13ت م