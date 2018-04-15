الطائف 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واستنظم إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف ممثلة في قسم التثقيف الصحي بمستشفى القوات المسلحة بالهدا بمشاركة مكتب الهيئة العامة للرياضة بالطائف والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية يوم الجمعة المقبل، حملة تثقيفية عن رياضة المشي بعنوان "مشينا "، وذلك بمنتزه الردف.وتأتي الحملة تفعيلاً لرؤية ٢٠٣٠ للمملكة بتحفيز المجتمع لممارسة الرياضة بشكل عام والمشي بشكل خاص، بهدف ضرورة إتباع النمط الصحي بممارسة الرياضة، وتغيير عادات الأكل الغير صحي، والاهتمام بصحة الجسم.وتتضمن الحملة إقامة عدد من النشاطات والفعاليات الصحية على مدى يومين، تشمل إطلاق مسابقة للمشي حول المنتزه بمسافة ٣ كيلومتر يوم الجمعة للرجال، ويوم السبت للعائلات والأطفال، إضافة إلى إقامة معرضاً تثقيفياً يشمل عدد من الأجنحة تشمل: جناح التثقيف الصحي، وجناح التغذية العلاجية، وجناح العلاج الطبيعي، وجناح للأسنان, وجناح للعيون، وجناح للتبرع بالدم.// انتهى //13:13ت م