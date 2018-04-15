أبهـا 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واساختتمت الإدارات والمكاتب التابعة لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير أمس, الدورات التدريبية لتصحيح التلاوة للأئمة المساجد والمؤذنين.وتأتي الدورات التدريبية المقدمة من معهد الأئمة والخطباء لغير المؤهلين شرعياً, وأقيمت بالتعاون مع جمعيات تحفيظ القرآن الكريم, واستمرت لمدة 4 أيام, حصل من خلالها المتدربين على برنامج في تصحيح التلاوة لسورة الفاتحة وقصار السور.// انتهى //13:19ت م