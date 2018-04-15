تبوك 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك مثلاً بالإدارة الزراعية بالتعاون مع مركز أبحاث الزراعة العضوية بمنطقة القصيم بعد غد، ندوة بعنوان " الزراعة العضوية والمكافحة الحيوية "، وذلك بمقر الإدارة بتبوك.وأوضح مدير فرع الوزارة الدكتور العربي بن مهيدي العميم أن الندوة ستناقش عدداً من الموضوعات التي تهم المزارعين والمهتمين بالزراعة العضوية، ومنها المكافحة الحيوية بالزراعة العضوية،والزراعة العضوية وطرق التحول، واستخدام المستخلصات النباتية لمكافحة الآفات.// انتهى //13:20ت م