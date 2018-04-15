إسلام آباد 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسقالت الشرطة الباكستانية إنها أحبطت عملية إرهابية في العاصمة إسلام آباد، وتمكنت من مصادرة سترتين ناسفتين، وقنابل يدوية وأسلحة.وأوضح المتحدث باسم شرطة إسلام آباد في بيان صحفي اليوم أن قوات الشرطة عثرت على سترتين ناسفتين تزن كل واحدة منهما حوالي عشر كيلوجرامات، بالإضافة إلى خمس قنابل يدوية وقطعتي سلاح وذخيرة، وذلك خلال عملية نفذتها بناء على معلومات استخباراتية في حي (جي ـ 14) بإسلام آباد.وبيّن أن السترتين الناسفتين والقنابل والأسلحة تعود لخلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عملية إرهابية داخل مدينة إسلام آباد، مشيراً إلى أن قوات الأمن تواصل البحث عن عناصر تلك الخلية.// انتهى //13:24ت م