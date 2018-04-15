جيزان 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسدشن معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ، على مسرح السنة التحضيرية اليوم ، الخدمات الإلكترونية لعمادة القبول والتسجيل ، وذلك بحضور عمداء ومسؤولي التسجيل بالكليات.وافاد معاليه ، في كلمة بهذه المناسبة ، أن المرحلة الجديدة في القبول والتسجيل والتي تعطي الصلاحيات لعمداء الكليات والوكلاء ورؤساء الأقسام والمسجلين تتطلب منهم عملاً مكثفاً وجاداً لحل الإشكاليات المتعلقة بالطلاب ، ولن يأتي إلا بالعمل والتخطيط الجيد ، منوهاً بأهمية توحيد العمل من قبل منسوبات شطر الطالبات وضرورة إخراج الجامعة بصورة جيدة في هذه المرحلة المهمة من مراحل قبول وتسجيل الطلاب.ورأى أن الطالب هو الهدف الأساس للجامعة ويجب خدمته وتسهيل إجراءاته خلال دراسته الجامعية ، مؤكداً متابعته لكل ما يبديه طلاب الجامعة من موضوعات وشكاوى وأطروحات.من جانبه أشار عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور بركات بن حمود مكرمي إلى أن الجامعة تهدف من الخدمات الإلكترونية لتمكين الطالب من إدخال أي طلب من حسابه الجامعي إلى كليته سواء كان هذا الطلب استفسار أو شكوى أو تقديم خدمة ليتسنى له بعد ذلك متابعتها إلكترونياً حتى إيجاد حل لها ، إضافة إلى نقل صلاحيات التسجيل لعمداء الكليات ووقوفهم على كل ما يخص الطالب ويسهل عليهم إجراء طلباتهم الأكاديمية.بعد ذلك أقامت عمادة القبول والتسجيل ورشة عمل لشرح آليات وعمل نظام الخدمات الإلكترونية لعمداء الكليات والمسؤولين عن التسجيل بالكليات.// انتهى //13:26ت م