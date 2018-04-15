الرياض 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسدشن نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستراتيجية والشراكات الدكتور عبدالله الصغير، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي، اليوم، (برنامج مشورة) الذي يشكل أحد مبادرات غرفة الرياض التي أطلقتها لجنة المكاتب الاستشارية لدعم اصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمتعثرة من خلال تقديم الاستشارات المهنية المجانية لهم في مختلف المجالات.وقال الصغير خلال حفل التدشين : إن هذه المبادرة هي نتاج لشراكة حقيقية واستراتيجية مع غرفة الرياض، منوهاً بما ظلت تقوم به الغرفة من دور مهم لتطوير قدرات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.وأضاف: إن هذه المبادرة سيكون لها أثر إيجابي في تذليل الكثير من العقبات أمام أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً في هذا الصدد إلى دور القطاع في تحقيق أهداف رؤية المملكة من خلال رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 35%، منوهاً بأهمية دور المكاتب الاستشارية وما تقدمه من خدمات في تحقيق هذا الهدف.ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض بوجود حاجة ماسة لمثل هذا النوع من المبادرات في الوقت الراهن، مشيراً إلى حاجة أصحاب المشاريع الناشئة للدعم لتجاوز حالة الخوف من التعثر والخسارة، مؤكداً أن ما تمتلكه المكاتب الاستشارية من قدرات يجعلها مؤهلة لتقديم الدعم الذي تحتاجه هذ الفئة، وقال أن الاستراتيجية الجديدة للغرفة تتضمن العديد من المبادرات التي تصب في مصلحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.ومن جهته أشار رئيس لجنة المكاتب الاستشارية المهندس خالد العثمان إلى أهمية دور القطاع الاستشاري في تحقيق أهداف الهيئة في الارتقاء بأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءتها، مؤكداً على أهمية احترافية العمل المهني لرفع كفاءة القطاع الاستشاري، مبيناً أن خدمات مبادرة مشورة يتم تقديمها من خلال مكاتب استشارية مؤهلة لضمان تحقيق أهدافها في مجالات صناعة الفرص وقيادة السوق لحماية المؤسسات من التعثر وتفعيل دورها في مجالات التنمية المختلفة، مشيراً إلى أنه سيتم عقد لقاء دوري مرة كل شهر لتقييم أداء البرنامج والعمل على تطويره وفقاً لمخرجاته.// انتهى //14:10ت م