أبهـا 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير في مكتب سموه بالإمارة اليوم, رئيس القطاع الجنوبي بالسعودية للكهرباء سابقاً المهندس ناصر بن سعيد الشريف يرافقه رئيس القطاع الجنوبي الجديد المهندس عبدالرحمن بن عبدالله السلولي.وقدم سمو أمير عسير شكره وتقديره للمهندس الشريف، مثمناً جهوده خلال الفترة الماضية في قطاع الكهرباء بالمنطقة، متمنياً له التوفيق والسداد في جميع جوانب الحياة.كما أكد سموه للمهندس السلولي، ضرورة بذل المزيد من الجهد وتقديم الخدمات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.// انتهى //14:12ت م