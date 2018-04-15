الظهران 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واساستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي الدولي في الظهران بعد ظهر اليوم إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية الذين توافدوا تباعاً للمشاركة في القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وقد رحب خادم الحرمين الشريفين بإخوانه قادة ورؤساء وفود الدول العربية في المملكة العربية السعودية.ثم التقطت الصور التذكارية لخادم الحرمين الشريفين، وقادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركين في القمة العربية بهذه المناسبة.// انتهى //14:14ت م