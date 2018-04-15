أبهـا 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس المنطقة, وفداً من أعضاء المجلس لزيارة مجلس الشورى .ويأتي التوجيه بناء على دعوة من معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وذلك في ضوء توجيهات وزارة الداخلية لتفعيل آليات الزيارات المتبادلة بين مجلس الشورى ومجالس المناطق , لرفع مستوى العمل المشترك, وتعزيز التعاون والتكامل بين المجلسين , واستمرارية العمل المشترك فيما يخدم المصلحة العامة, وحرص سمو أمير منطقة عسير على مثل هذه الزيارات واللقاءات لما لها من مردود إيجابي وأثر كبير لما يخدم المنطقة في مجالات التنمية كافة.ويقوم وفد مجلس منطقة عسير المكلف بالزيارة يوم الثلاثاء القادم 1 /8 /1439هـ, حيث سبق اجتماعه بصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة وقُدم عرض تفصيلي وتوضيحي لأهم التحديات والاحتياجات التنموية للمنطقة.وأكد سمو نائب أمير منطقة عسير أهمية العمل ضمن روح الفريق الواحد وتحسين آليات العمل التنفيذي والمتابعة, مشيرا إلى ما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله- , من اهتمام ودعم لمناطق المملكة ومنها منطقة عسير لتحقيق ما نتطلع إليه جميعا في ظل الرؤية الوطنية الشاملة 2030 م .// انتهى //14:27ت م