مكة المكرمة 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسنوه مستشار مفتي مدينتي قومتني وكسانتي في شمال اليونان الدكتور آيدين بوستانمي بالجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, في خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة قضاياهم .وأثنى في تصريح له خلال مشاركته ضمن برنامج ضيوق خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة, على العلاقات السعودية اليونانية التي وصفها بالوطيدة، مشيرا إلى أن المملكة تحظي بتقدير من الحكومة والشعب اليوناني لمواقفها الإنسانية ودعمها لكل ما من شأنه إرساء الأمن والسلم الدولي في مختلف القضايا التي تهم العالم أجمع.وأعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة حكومة وشعبا على ما وجده من حسن استقبال وكريم ضيافة, مؤكدا أن ذلك غير مستغرب من قادة المملكة, سائلا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان .مما يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حالياً بمكة المكرمة للمجموعة الثانية عشرة التي تضم (178) شخصية إسلامية من دول أوربية.// انتهى //14:37ت م