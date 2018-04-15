جدة 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسسجّل طلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز بجدة إنجازاً عالمياً جديداً في معرض جنيف الدولي للاختراعات بسويسرا 2018م ، بعد أن حصلوا على 34 ميدالية وجائزة دولية ، الذي شارك به ما يزيد عن 1000 اختراع من 40 دولة حول العالم .وتمكن الطلبة من حصد 4 ميداليات ذهبية، و5 ميداليات فضية ، و3 ميداليات برونزية ، وجائزتين خاصة حصرية ، كما حصد الطلاب جوائز عالمية من 8 دول عالمية تتضمن : 5 جوائز من فرنسا ، و4 جوائز من البرتغال ، و3 جوائز من تايلاند ، وجائزة من ماليزيا ، وجائزتين من مصر ، وجائزتين من رومانيا ، وجائزة هونج كونج ، وجائزتين من روسيا .وهنأ معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي الطلاب والطالبات الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات ورفع اسم المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية ، مؤكداً أن الجامعة تجني ثمار العمل المؤسسي والتطور التعليمي والأكاديمي الذي شهدته الجامعة في الأعوام الماضية من خلال تحقيق الإنجازات العلمية وتصدر التصنيفات العالمية وكان آخرها المحافظة على مركزها الأول عربياً لعام 2018م في تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي السنوي للجامعات ، مكررة صدارة التصنيف على مستوى الجامعات العربية عقب حصولها المركز الأول في العام الماضي 2017م .// انتهى //14:45ت م