دومة الجندل 29 رجب1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسشكل مهرجان تمور الجوف الخامس , الذي تنظمه بلدية دومة الجندل في مدينة التمور, واحة اقتصادية لرواد ورائدات الأعمال , والذي انطلق يوم الاثنين الماضي, ويستمر حتى الرابع من شعبان تحت شعار "حلوة وطن".ويلفت انتباه زوار المهرجان مشاركة مجموعة كبيرة من الشباب والفتيات السعوديين في ساحة المهرجان أصحاب المشاريع الصغيرة يجدون مردود اقتصادي جيد , لما يشهده المهرجان من إقبال كبير من الزوار .وأكد رئيس اللجان المنظمة ورئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد المغرق أن المهرجان حرص على إتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة لتحفيزهم , والمساهمة في تحقيق مشاريع التوطين وفق توجهات رؤية 2030 .وتنوعت المتاجر في عدد من الأنشطة المختلفة كصيانة الجوالات والتصوير والرسم وبيع الطعام وغيره فعلى صعيد قطاع بيع الطعام تتواجد العديد من عربات الطعام "فود ترك" والتي تلقى إقبالا كبيرا من زوار المهرجان ورواده.و قدم عدد من الشباب الذين يديرون عربات الطعام شكرهم للجان المنظمة ولمجلس شباب الجوف الذي كان داعما لهم للعمل خلال أيام المهرجان، مبدياً إعجابهم بالإقبال الكبير من زوار المهرجان للشراء من عربة الطعام .// انتهى //14:46ت م