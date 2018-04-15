جدة 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسدشن عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي اليوم، مركز التدرب الذاتي ودعم التدريب بقسمي تقنية الحاسب والتقنية الإلكترونية .وأوضح العامودي، أن مركز التدرب الذاتي يعد أسلوبا تدريبيا يعتمد على نشاط المتدرب ومجهوده الذاتي لاستخدام التقنية، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تعزيز اعتماد المتدرب على ذاته وفق بيئة تدريبية إلكترونية مناسبة تكتمل فيها التقنية مع جهد المتدرب لاستكمال عملية التدريب ، حيث يعمل المركز على زيادة أعداد الملتحقين من المتدربين بالبرامج التدريبية لإكسابهم مهارات جديدة مغايره للتعليم و التدريب التقليدي من خلال أنماط التدريب المختلف الذاتي.وبين أن المتدربين يقومون بالتدريب على المختبرات باستخدام برامج المحاكاة والبرامج المساعدة في مختبر دوائر الكترونيات والكترونيات والدوائر المنطقية ومقدمة تطبيقات الحاسب من ما يساعد المتدرب في حلول الواجبات، إلى جانب المساعدة بالأعداد للاختبارات الدورية و النهائية و تقديم مساعدة للمواضيع غير المفهومة وكذلك صقل افكار المشروعات وإيجاد أفكار للمشاريع ، إضافة إلى إنجاز المشاريع وتوفير العناصر الإلكترونية للمشاريع لكي تقدم الدعم التدريبي للمتدربين للتغلب على الصعوبات التي تواجههم أثناء التدريب .وعدّ العامودي مركز التدرب الذاتي رائداً في تقديم العون للمتدربين والرفع من جودة التدريب ورفع التحصيل التدريبي وتوظيف وقت فراغ المتدربين في تنمية المهارات التدريبية ونشر ثقافة الخدمات المجتمعية من خلال الاعمال التطوعية داخل أقسام الكلية .// انتهى //15:08ت م