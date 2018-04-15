نجران 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسثمّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، المبادرات التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية لمساندة المرابطين على الحد الجنوبي، وتعزيز خدماتها للقوات العسكرية في المنطقة.جاء ذلك أثناء استقبال سموه، في مكتبه بديوان الإمارة،اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، المهندس ناصر بن سليمان الناصر، بحضور نوّاب الرئيس ومديري العموم بالشركة، حيث أكّد سموه أن الرجال المرابطين على الحد الجنوبي، يستحقون من الجميع كل غالٍ ونفيس، لطالما ضحوا بأنفسهم في سبيل الدين ثم الملك والوطن.وعرض الرئيس التنفيذي للشركة الخدمات التي جرى تقديمها للمرابطين على الحدود، والعروض الاستثنائية، مبيّنا أن هذا واجب وطني تفخر الشركة بأدائه، بلا فضل ولا منّة.// انتهى //15:12ت م