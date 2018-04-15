دومة الجندل 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسكشفت اللجنة المنظمة لمهرجان تمور الجوف الخامس أن عدد زوار المهرجان خلال أيامه الست الأولى قد بلغ 72 ألف زائر، وسيستمر في استقبال الزوار حتى الرابع من شعبان تحت شعار "حلوة وطن".وأوضح رئيس اللجان المنظمة رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد المغرق أن المهرجان نجح في استقطاب أكثر من 72 ألف زائر خلال 6 أيام من تنظيمه، مفيداً أن إجازة الأسبوع تخطىزوار اليوم الواحد فيها 15 ألف، وهذا مؤشر نجاح الفعاليات والتسويق للمهرجان الذي كثف جهوده للوصول للجميع، منوهاً بجودة تمور الجوف المكنوزة التي تحظى بطلب من المستهلك لما تتمتع به من مذاق وجودة وعمر طويل للتخزين والاستخدام، مفيداً أن محافظة دومة الجندل تمتلك الكثير من المقومات التي تجعلها محط أنظار السواح لما تتميز بهم نتنوع بيئي ما بين سياحية التراث والزراعة والسياحة المائية.وضم المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة حيث شهد سوق الأسر المنتجة زيارات مختلفة، الذي يعرض المنسوجات والمشغولات اليدوية والمأكولات الشعبية، وشهدت ساحات المهرجان أنواعاً مختلفة من الثقافات المتنوعة والفنون البصرية ما بين المرسم الحر للفنون التشكيلية، والخط العربي، والتصوير الفوتوغرافي، إضافة للمعروضات المتنوعة من مكتبات ومنتجات ومشغولات بالسعف، ومأكولات ومنتجات سعودية.// انتهى //15:13ت م