السيح 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 واسحازت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج على جائزة مؤسسة بلاك بورد Blackboard Inc الدولية للتميز في فرع قيادة التغيير بمجال التعلم الإلكتروني لعام 2018 ، وذلك خلال مؤتمر التعليم والتعلم الأوروبي 2018 الذي أقيم مؤخراً في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة بحضور أكثر من 400 مشارك من 101 جامعة على مستوى دول العالم.وأوضح عميد تقنية المعلومات والتعليم عن بعد بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله البهدل أن الجامعة نالت هذه الجائزة نظير تميزها في مبادرة "رائدات التعليم الإلكتروني" التي اطلقتها العمادة في كليات البنات بمقر الجامعة في مدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة ، حيث تم بناء المبادرة على أسس وأطر نظرية حديثة تحفز على صنع وتبني التغيير في مجال التعليم الإلكتروني.وبين الدكتور البهدل أنه تم استقطاب مجموعة من المدربات المتميزات من أعضاء هيئة التدريس في كل كلية من كليات الجامعة وفروعها البالغ عددها 15 كلية وتم إلحاقهن ببرامج تدريبية وورش عمل متكاملة وتزويدهن بالمهارات النوعية التي تمكنهن من العمل على نظام إدارة التعلم الإلكتروني بلاك بورد وكذلك اكسابهن مهارات التعامل مع جميع ملحقات النظام الإلكتروني كنظام الفصول الافتراضية ونظام الاختبارات ونظام الجوال ، والتدريب على كيفية دعم تجربة وخبرات الطالبات في النظام ، وأثمرت هذه المبادرة عن إقامة 60 برنامجاً تدريبياً استفاد منه أعضاء هيئة التدريس والطالبات على حدٍ سواء ومكنتهم هذه البرامج من إمتلاك مهارات التعليم الإلكتروني في مختلف كليات البنات.الجدير بالذكر أن جائزة مؤسسة بلاك بورد Blackboard Inc الدولية للتميز تُمنح للجامعات والمؤسسات التعليمية في مختلف دول العالم التي تأتي في الطليعة في ما يتعلق بالإبداع في التعليم والتعلم الإلكتروني ، ممن أسهموا في تطوير ممارسات وتقنيات ذات أثر قابل للقياس على نواتج التعلم وأداء المتعلمين وتقدمهم الأكاديمي.// انتهى //15:14ت م