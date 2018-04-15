الرياض 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسانطلقت منافسات البلاي أوف للمنطقتين الغربية والشرقية بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بفوز فريق غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب على سان انتونيو سبيرز بنتيجة 113- 92 .وفي المباراة الثانية في الغربية، فاز فريق نيو أورليانز بيليكانز على بورتلاند ترايل بلايزرز بنتيجة 97-95.وفاز متصدر الموسم تورونتو رابتورز على واشنطن ويزاردز بنتيجة 114-106، وفوز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ميامي هيت بنتيجة 130-103.وتغلب فريق تورونتو رابتورز متصدر المنطقة الشرقية ،على واشنطن بنتيجة 114-106، وفي المباراة الأخيرة تفوق نيو أورليانز على بورتلاند بنتيجة 97-95 .// انتهى //16:27ت م