الرس 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسعقدت إدارة التعليم بمحافظة الرس بمقرها اليوم ، لقاءً تعريفياً في برنامج "المبادرات النوعية" للتعريف في برامجها وأهدافها، وذلك بإشراف وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس.وأدار اللقاء مشرف وحدة تطوير المدارس عبد العزيز البشري ، بحضور عدد من رؤساء ورئيسات الأقسام ومديري الإدارات، وعدد من المشرفين والمشرفات من منسوبي الإدارة.وأفاد من جانبه إبراهيم العايد مدير وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس أن هذا اللقاء يهدف إلى التعريف بأنواع المبادرات، وتثقيف القيادات التعليمية بآلية اعتمادها، و التعريف بالإجراءات المتبعة في تحكيمها، وموضحاً كيفية الاستفادة منها في العمل الجماعي سواء كان لعلاج بعض المشكلات أو لتطوير بعض البرامج والأساليب الإدارية والإشرافية, لافتاً إلى أنها تخدم الميدان التعليمي بصورة مباشرة.// انتهى //16:30ت م