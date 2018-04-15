الظهران 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التاسعة والعشرين المنعقدة في مدينة الظهران، اليوم، عن تسمية القمة بـ (قمة القدس)، وقال - أيده الله- " ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين".كما أعلن الملك المفدى عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ (150) مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس.وأعلن – رعاه الله - عن تبرع المملكة بمبلغ ( 50 ) مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).// انتهى //16:32ت م