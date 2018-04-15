سكاكا 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالعزيز بن زايد الرويلي، يرافقه مديري الفروع في المنطقة والمحافظات لإدارات دار الرعاية الاجتماعية، ومركز التأهيل الشامل، ودار الملاحظة، ووحدة الحماية الاجتماعية، ومكتب الضمان الاجتماعي، ووحدة المعاشات والخدمات المساندة .وفي بداية اللقاء, قدموا لسمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز التهنئة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف، متمنين لسموه التوفيق .واستمع سمو الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز خلال اللقاء من مدير عام فرع الوزارة ومديري الإدارات لشرح عن مهام الفرع والإدارات التابعة، مطلعاً على سير العمل فيها ، متمنياً سموه لهم التوفيق في العمل .// انتهى //16:36ت م