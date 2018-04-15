القاهرة 29 رجب 1439هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أعمال اجتماع الدورة الـ (60) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، برئاسة معالي وزير النقل المصري الدكتور هشام عرفات، ومشاركة أعضاء المكتب التنفيذي، وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية.ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع معالي نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب.وقال وزير النقل المصري الدكتور هشام عرفات في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع ، إن الاجتماع يتناول في جلساته إنشاء إطار عربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية، وإنشاء مركز خبرة عربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية، والتقرير النهائي لورشة عمل وضع آلية لإنشاء شركتين قطاع خاص للنقل البحري، بالإضافة إلى نتائج ورشة الخاصة حول اقتراح إنشاء تكتل بحري عربي.وعدّ قطاع النقل والمواصلات أحد أهم القطاعات الحيوية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بكافة القطاعات الأخرى، مشيرًا إلى أهمية شبكات النقل باعتبارها العصب الرئيسي الذي تقوم على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بمدى كفاءة شبكات ووسائل النقل البري والبحري والنهري والجوي.وأفاد بأن العالم يشهد تحولات اقتصادية مهمة تتمثل في الاتجاه المتزايد نحو تشكيل وتكوين التكتلات الاقتصادية الكبرى في سوق تنافسية عالمية تمتد بين كافة أطراف العالم، مبينًا أن هذا الاتجاه يعد من أهم الظواهر التي تسهم في تشكيل النظام الاقتصادي العالمي الجديد.ونوّه وزير النقل المصري أنه أصبح من الصعب على الدول العربية أن يكون لها دور في هذا النظام الاقتصادي العالمي الجديد إلا من خلال قيامها بتكوين تكتل عربي فعال للتعامل مع التكتلات الاقتصادية العالمية.وبيّن "عرفات" أنه من أهم الشروط الضرورية لإقامة أي صورة من صور التكامل الاقتصادي ، تطوير منظومة النقل واللوجستيات بجميع أنواعها فيما بين الدول، مشددًا على حرص مصر على تنفيذ كل ما يساهم في تعزيز العلاقات بين الدول العربية، وحرص وزارة النقل المصرية على العمل الجاد والمكثف من أجل تقوية ربط الدول العربية برًا وبحرًا وجوًا، ورفع كفاءة النقل البيئي، وتذليل كافة الصعوبات، وتسهيل الإجراءات، وتسخير كافة إمكانات الوزارة وهيئاتها المختلفة في التخطيط والتنفيذ والمشاركة في مشروعات النقل.ودعا الوزير المصري إلى قيام تكتل عربي فعال للتعامل مع التكتلات الاقتصادية العالمية، لافتًا الانتباه إلى أنه من أهم الشروط الضرورية لإقامة أي صورة من صور التكامل الاقتصادي هو تطوير منظومة النقل واللوجستيات بكافة أنواعها فيما بين الدول.وتضمن جدول أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في دورته الستين بحثل سبل تنمية التعاون العربي في مجالات قطاع النقل المختلفة، ووضع إستراتيجية عربية لقطاعات النقل، وما ينبثق عنها من الخطط والبرامج الكفيلة لتيسير قضايا النقل بين أجزائها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة.وناقش الاجتماع دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام، والتقرير النهائي لورشة عمل وضع آلية لإنشاء شركتين قطاع خاص للنقل البحري والخدمات اللوجستية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.كما بحث إنشاء إطار عربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية وإنشاء مركز خبرة عربي للإسهام في إجراءات التحقيق في الحوادث البحرية، ونتائج ورشة العمل التي عقدت بشأن اقتراح إنشاء تكتل بحري عربي، إضافة إلى موقف الشركة العربية للملاحة البحرية (بان عرب).// انتهى //16:36ت م