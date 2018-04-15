سكاكا 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم مبنى فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة بحضور معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري .وفور وصول سمو أمير منطقة الجوف أزاح الستار إيذاناً بافتتاح المبنى ، ثم تجول سموه داخل أقسام المبنى مستمعا إلى شرح عنها ، وتبلغ المساحة الإجمالية للموقع 2450 مترا مربعا بتكلفة إنشائية قاربت 20 مليون ريال جهز بإحدث وسائل التقنيه الحديثة وقاعات الاجتماعات والاتصال المرئي .ثم القى معالي رئيس ديوان المراقبة كلمة بهذه المناسبة ، قدم فيها التهنئة للأمير بدر بن سلطان على الثقة الملكية بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف ، كما قدم الشكر لسموه على افتتاح هذا المبنى الذي أسس على أحدث طراز ، مبينا ان العمل على إيجاد بيئة مناسبة للموظفين تسهم في زيادة أداء إنتاج الموظفين والذي نسعى له ، حاثا جميع الموظفين على بذل المزيد في العمل والإسهام في إنجاح منظومة الأداء .بعد ذلك كرم سمو أمير منطقة الجوف مدراء الفروع السابقين والحالي ، كما تسلم سموه من معالي الرئيس درعا بهذه المناسبة .// انتهى //16:38ت م