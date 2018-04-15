الطائف 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بوجود تشكلات من السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بزخات من البرد بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات الطائف والمراكز التابعة لها، مشيرة إلى أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالطائف, المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من المكوث والتنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، وضرورة اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني (www.998.gov.sa )، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات، التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .// انتهى //16:39ت م