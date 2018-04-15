الرياض 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسيلتقي فريق الهلال السعودي مع استقلال الإيراني غدا على ملعب مدينة الكويت الرياضية ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الرابعة للدور الأول بدوري أبطال آسيا لكرة القدم .وكان الهلال السعودي المتوج ببطولة الدوري المحلي الخميس الماضي ، ووصيف مسابقة دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، قد خرج من المنافسة في البطولة الآسيوية بعد أن حل أخيرا في المجموعة برصيد نقطتين ، ولدى الهلال فرصة فقط تحقيق فوز أول له بالمجموعة بعدما خسر ثلاث مرات وتعادل مرتين في الجولات الخمس ، علما أن هذه المباراة ستكون الأولى له بعد تكليف سامي الجابر برئاسته خلفا للأمير نواف بن سعد.وانتهت المباراة الأولى بين الهلال والفريق الإيراني لصالح استقلال 1-صفر .ونال استقلال طهران بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة ، مع تصدره برصيد 9 نقاط ، في حين يتنافس العين الإماراتي الثاني بـرصيد 7 نقاط مع الريان الثالث بـ 6 نقاط حول البطاقة الثانية في المجموعة ، ويكفي العين التعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل إلى الدور المقبل .وعن المجموعة الثالثة يلعب فريق السد القطري مع بيرسيبوليس الإيراني، في مباراة على حسم صدارة المجموعة ، بعدما ضمن الفريقان تأهلهما إلى الدور المقبل ، ويتصدر فريق السد برصيد 12 نقطة، يليه الفريق الإيراني بـ 10 نقاط، بينما خرج ناساف الأوزبكستاني الثالث بسبع نقاط من البطولة الذي يلعب مع الوصل الإماراتي بدون نقاط .// انتهى //16:39ت م