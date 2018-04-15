رياضي / دوري أبطال آسيا : الهلال السعودي أمام استقلال الإيراني غدا
الأحد 1439/7/29 هـ الموافق 2018/04/15 م واس
الرياض 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واس
يلتقي فريق الهلال السعودي مع استقلال الإيراني غدا على ملعب مدينة الكويت الرياضية ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الرابعة للدور الأول بدوري أبطال آسيا لكرة القدم .
وكان الهلال السعودي المتوج ببطولة الدوري المحلي الخميس الماضي ، ووصيف مسابقة دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، قد خرج من المنافسة في البطولة الآسيوية بعد أن حل أخيرا في المجموعة برصيد نقطتين ، ولدى الهلال فرصة فقط تحقيق فوز أول له بالمجموعة بعدما خسر ثلاث مرات وتعادل مرتين في الجولات الخمس ، علما أن هذه المباراة ستكون الأولى له بعد تكليف سامي الجابر برئاسته خلفا للأمير نواف بن سعد.
وانتهت المباراة الأولى بين الهلال والفريق الإيراني لصالح استقلال 1-صفر .
ونال استقلال طهران بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة ، مع تصدره برصيد 9 نقاط ، في حين يتنافس العين الإماراتي الثاني بـرصيد 7 نقاط مع الريان الثالث بـ 6 نقاط حول البطاقة الثانية في المجموعة ، ويكفي العين التعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل إلى الدور المقبل .
وعن المجموعة الثالثة يلعب فريق السد القطري مع بيرسيبوليس الإيراني، في مباراة على حسم صدارة المجموعة ، بعدما ضمن الفريقان تأهلهما إلى الدور المقبل ، ويتصدر فريق السد برصيد 12 نقطة، يليه الفريق الإيراني بـ 10 نقاط، بينما خرج ناساف الأوزبكستاني الثالث بسبع نقاط من البطولة الذي يلعب مع الوصل الإماراتي بدون نقاط .
// انتهى //
16:39ت م