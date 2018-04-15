جدة 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسينظم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة يوم الخميس المقبل ، حملة " قلبي ،بمشاركة مجموعة من أطباء وطبيبات قسم القلب ، وذلك بمركز العرب مول بالمحافظة .وأفاد رئيس قسم أمراض وجراحة القلب بالمستشفى الدكتور ناصر عبد الله مهدي أن هذه المشاركة تأتي من حرص المستشفى للتواصل مع المجتمع وتوعيته بأهمية اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة لتجنب الإصابة بأمراض القلب والشرايين ، مشيراً إلى أن فعاليات هذا اليوم تشمل العديد من الفحوصات المجانية مثل قياس مستوى السكر ، ضغط الدم ، كفاءة القلب ، الكولسترول ، بالإضافة إلى تقدير مدى احتمالات الإصابة بأمراض القلب خلال السنوات القادمة.وعدّ الدكتور مهدي أمراض القلب والشرايين السبب الرئيسي للوفاة حيث تسبب في وفاة أكثر من 17 مليون شخص سنوياً في العالم .// انتهى //16:42ت م