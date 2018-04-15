عام / الأمير بدر بن سلطان يلتقي الرئيس التنفيذي لمجلس شباب الجوف ورؤساء اللجان والنواب
الأحد 1439/7/29 هـ الموافق 2018/04/15 م واس
سكاكا 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واس
التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الرئيس التنفيذي لمجلس شباب الجوف مهند بن بدر الهادي ، يرافقه رؤساء اللجان والنواب في محافظات ومراكز المنطقة ، الذين قدموا لسموه التهنئة بالثقة الملكية بتعيينه أميراً للمنطقة .
بعد ذلك دارت أحاديث ودية بين سمو الأمير بدر بن سلطان والشباب حول التطلعات والآمال المعقودة على شباب هذا الوطن، والتي تسهم في تنميته ورفعته في جميع المجالات .
وأعرب شباب منطقة الجوف عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على ما استمعوا إليه من توجيهات وما يحظون به من دعم لبرامجهم وأنشطتهم المتنوعة في المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة .
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