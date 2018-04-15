سكاكا 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الرئيس التنفيذي لمجلس شباب الجوف مهند بن بدر الهادي ، يرافقه رؤساء اللجان والنواب في محافظات ومراكز المنطقة ، الذين قدموا لسموه التهنئة بالثقة الملكية بتعيينه أميراً للمنطقة .بعد ذلك دارت أحاديث ودية بين سمو الأمير بدر بن سلطان والشباب حول التطلعات والآمال المعقودة على شباب هذا الوطن، والتي تسهم في تنميته ورفعته في جميع المجالات .وأعرب شباب منطقة الجوف عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على ما استمعوا إليه من توجيهات وما يحظون به من دعم لبرامجهم وأنشطتهم المتنوعة في المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة .// انتهى //16:45ت م