الباحة 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسأشاد معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، بفعالية "ستارت آب الباحة 2018", التي تمت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة, وكان لها الدور المتميز في تحفيز ودعم الشباب والفتيات على العمل على إنشاء الشركات وريادة الأعمال بالمملكة، نظراً للعمل المكثف الذي تم لدراسة عدد من الأفكار لإنشاء شركات ناجحة .وبين الدكتور الحسين خلال حضوره حفل تكريم المشاركين الفائزين بالفعالية الذي نظمه مركز ريادة الأعمال بالجامعة أمس، أن الجامعة تهدف من هذه الفعاليات تمكين الشباب من خلال إرشادهم وتدريبهم على ريادة الأعمال التي تعد مواكبة لتوجهات القيادة الرشيدة وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 وتحفيزًا للاقتصاد المبني على المعرفة ورفع الناتج المحلي من خلال تسخير طاقات الشباب المعرفية والفكرية لاستثمار المقومات السياحية والطبيعية للمشاركة التنموية بمنطقة الباحة.بعدها قدم المشاركون في فعالية "ستارت آب الباحة" العروض النهائية لمشروعاتهم، التي ضمت 15 مشروعاً هي "Beyond 3D "، و"Health Cover"، و "Augmented Book"، و "مطبخ الأسرة"، و "تطبيق التشخيص الطبي للأمراض"، و "صندوق الصحة"، و "قُرَة"، و "IAA"، و "حِرفة وفَن"، و "إماطة"، و"التوصيل الآمن"، و "Closer"، و "السقوط في الفضاء"، و"ورشة ترك" و"ابتكار فضاء للأطفال"، ثم أعلن المحكمون نتائج المشروعات الفائزة.وفي ختام الحفل, كرّم معالي مدير جامعة الباحة, المشاركين الفائزين بفعالية "ستارت آب الباحة"، حيث فاز بالمركز الأول ومقدار جائزته 25 ألف ريال مشروع "Beyond 3D "، وجاء في المركز الثاني ومقدار جائزته 15 ألف ريال مشروع "Health Cover"، وحل بالمركز الثالث ومقدار جائزته 10 ألاف ريال مشروع "Augmented Book"، كما كرّم معاليه المحكمين والرعاة.// انتهى //17:34ت م