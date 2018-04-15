القاهرة 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسأكد معالي نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب ، رئيس وفد المملكة إلى أعمال اجتماع الدورة الـ (60) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب الذي عقد اليوم في القاهرة على أهمية وجود كيان عربي يمكن الاعتماد عليه للتحقيق في الحوادث البحرية، خاصة في ظل وجود السواحل البحرية والموانئ التجارية الموجودة في المنطقة العربية.وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية على هامش انعقاد المكتب التنفيذي ، إن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالخطط الإنمائية والتكاملية للنقل في المنطقة العربية، وسُبل تشجيع القطاع الخاص على إنشاء تكتل بحري عربي للمنافسة العالمية والاستفادة من الموقع الجغرافي للوطن العربي، كما تم بحث إنشاء مركز خبرة عربي للإسهام في إجراءات التحقيق في الحوادث البحرية، والمساعدة في رفع مستويات تأمين سلامة السفن وإبحارها، وتوفير الاستشارة للدول العربية في حال وقوع أي حوادث بحرية.وأضاف أنه تم الاتفاق على إنشاء مركز الخبرة العربي، وإسناد هذه المهمة إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، والسعي لإتمام الإجراءات الرسمية المطلوبة لإنشاء هذا المركز والاستفادة منه وتجهيزه بأفضل الأجهزة والمعدات، وتدريب الطواقم في جميع الدول العربية.وبشأن جدوى إنشاء تكتل بحري عربي في هذا التوقيت، أفاد معالي نائب وزير النقل أن التكتلات البحرية عبارة عن تجمعات لشركات النقل سواء كانت شركات تملكها الدول أو شركات يملكها القطاع الخاص، والمنظمة البحرية الدولية (IMO) تفرض وجود مثل هذه التكتلات في كل منطقة، موضحًا أن معظم شركات النقل البحري في العالم بدأت بالتكتل والتجمع للاستفادة من القوة الاقتصادية للنقل البحري في الوطن العربي الذي يقع في منطقة مهمة بالنسبة للتجارة العالمية.وأشار معاليه إلى أنه تم الاتفاق على إقامة تكتلات بحرية عربية لتشجيع شركات القطاع الخاص وعمل ورش عمل بما يعود بالاستفادة على هذه الشركات، وبالتالي تشجيع وتعزيز القدرة التنافسية بين هذه الشركات ونظيراتها في دول أوروبا والعالم.ونوّه نائب وزير النقل إلى وجود اتفاقيات بين المملكة ومصر في مجال النقل البحري ونقل الركاب، مبينًا أن ميناء ضبا السعودي يستقبل في العام أكثر من 900 ألف مسافر مصري معظمهم يسافرون للحج والعمرة، فضلاً عن زيادة التبادل التجاري بين البلدين.// انتهى //17:38ت م