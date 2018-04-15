ثم ألقت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوربي نائب رئيس المفوضية فيديريكا موغيريني كلمة أعربت فيها عن التقدير للمملكة العربية السعودية على جهودها في خدمة القضايا العربية ومنها استضافة هذه القمة التي تعقد في وقت مهم حساس .وشددت على أهمية وضع الحلول ومعالجة الأزمات التي تشهدها العديد من المناطق العربية حتى تستطيع الشعوب العيش بسلام واستقرار ، مؤكدة بذل الجهود مع الحكومات العربية عبر الدبلوماسية الرسمية وقرارات الأمم المتحدة لخدمة السلام في الشرق الأوسط .ونددت موغيريني ما يقوم به النظام السوري من تهجير لشعبه وضربهم بالأسلحة الكيماوية ، وقالت " إن هذا العمل لا تقره القوانين الدولية ولابد من محاسبة من فعلوا ذلك " .وأشادت بإصرار وشجاعة الشعب العراقي التي أبداها في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي .وفي الشأن الفلسطيني أعلنت عن الاستعداد لاستضافة الاجتماع السادس بالتعاون مع جامعة الدول العربية بشأن القدس ، مؤكدة أن الاتحاد الأوربي لن يتوقف عن العمل من أجل التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض مع الامم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وروسيا الاتحادية وكذلك كل الاطراف المعنية والدول العربية .وأشارت إلى أن الاتحاد الاوربي سوف يدفع بالكثيرين مع الشركاء من أجل تحقيق الاصلاح الاقتصادي في العديد من الدول العربية ومنها تونس ولبنان ومصر ، مبرزة أهمية العمل المشترك في مواجهة الازمات ، وأن العالم العربي والاتحاد الاوربي سيتشاركان في تاريخ فريد وثقافة ثرية.// يتبع //17:40ت م