المدينة المنورة 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واساعتمدت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة خطتها الاستراتيجية (3 في 3)، لتنظيم العمل داخل الجمعية خلال السنوات الثلاثة القادمة.وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة فاروق بن عبد المحسن إلياس أنه تم تشكيل فرق العمل، وتحديد الأهداف الرئيسة التي تسعى الجمعية من خلالها إلى تنمية المجتمع عن طريق بناء القدرات وتنمية مراكز الأحياء, وتأهيل الشباب بمجموعة برامج ومبادرات ومشاريع خدمية وتنموية وتطوعية.من جانبه أكد الأمين العام للجمعية الدكتور طارق بن عبدالله معلا حرص الخطة الاستراتيجية على تنمية الموارد المادية "الأصول عن طريق المنح والتبرعات وتأسيس أوقاف جديدة وإنشاء إدارة استثمار والاهتمام بالتسويق.// انتهى //17:43ت م