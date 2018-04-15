الرياض 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واستنطلق، صباح غد الاثنين، فعاليات منتدى الله يعطيك خيرها (#تنقلي_بأمان) للسياقة الوقائية للمرأة والأسرة، الذي تنظمه المبادرة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، ويحتضنه قصر المؤتمرات بفندق كراون بلازا في المدينة الرقمية بالرياض، على مدى ثلاثة أيام.وسيناقش المنتدى قضايا متعلقة بالقيادة الآمنة للمرأة وسلامتها وسلامة أسرتها بمشاركة عدد من المختصين وذوي العلاقة من المملكة بالإضافة إلى بعض دول الخليج العربي، ويتضمن محاضرات تدريبية وورش عمل (دورات قصيرة) تُمنح فيها السيدات المشاركات شهادات حضور، فيما يصاحب المنتدى معرض لمستلزمات السيارة وأجهزة السلامة وغيرها، حيث يأتي المنتدى تلبية لمتطلبات المرحلة القادمة لتهيئة البيئة والمناخ المناسبين للمرأة بعد صدور القرار السامي بتمكينها من القيادة وفق أسس وضوابط محددة.ويركز المنتدى على سلامة الأسرة والمرأة خاصة، حيث أصدرت المبادرة الوطنية "الله يعطيك خيرها بالتزامن مع المنتدى كتيباً تثقيفياً توعوياً متخصصاً في السياقة الوقائية الآمنة للمرأة.// انتهى //18:02ت م