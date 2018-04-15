الخبر 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسالتقى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية اليوم ، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوربي نائب رئيس المفوضية فيديريكا موغيريني ، على هامش انعقاد أعمال القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين بمدينة الظهران.وتم خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.وتناول اللقاء أخر المستجدات على الساحة السورية، حيث تم التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا أرضاً وشعباً .كما جرى بحث التطورات المرتبطة بعملية السلام، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس حل الدولتين ، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وتطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ، ضمن إستراتيجية شمولية.// انتهى //18:04ت م