أملج 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسأقامت جمعية البر الخيرية بمركز شثاث التابع لمحافظة أملج، أمس، برنامج "فرحة ونزهة فرسان الجمعية" بعنوان "أسعدني برحلة, بحضور وكيل محافظ أملج مسعود مسلم المرواني، ورئيس جمعية البر الخيرية بشثاث مسلم رهيدن الحجوري، ورئيس مركز شثاث مجدي الغيث، وعدد من أهالي المحافظة.وأوضح رئيس جمعية البر الخيرية بشثاث أن البرنامج أشتمل على العديد من الفعاليات، كزيارة متحف المناخة وجولة على منتزه الدقم السياحية وزيارة بعض المعالم السياحية التي تتمتع بها المحافظة, مفيدا أن فعاليات البرنامج اختتمت بحفل خطابي تخلله عدد من الفقرات المختلفة ، كما تم تكريم الجهات المشاركة والداعمين للجمعية وأنشطتها المختلفة.// انتهى // ‏18:13ت م