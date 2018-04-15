جيزان29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بجازان ممثلة بإدارة الموهوبات اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان" منظومة الاختراع وذلك بمقر مركز الموهوبات بابتدائية العميرية والخرادلة.وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات بجازان وداد بنت عزي سوادي أن البرنامج الذي نفذ على مدى خمسة أيام يهدف إلى تدريب الطالبات على مهارات التفكير الابداعي ومهارة حل المشكلات المستقبلية بطريقة ابداعية واكساب المتدربات المهارات الاساسية لتنمية الاختراع واستخدام مهارات توليد الافكار لتطوير منتج قائم او اختراع و تنمية المهارات العقلية للطالبات لتطبيق الفكرة الاختراعية وتوظيف مهارات التفكير الإبداعي لتوليد افكار إبداعية لحل مشكلتها وتقييمها وتطبيقها وكذلك التعرف على ضوابط الكافية لبراءة الاختراع وتسويق المنتج الاختراعي والتدريب على الية التسجيل في مكتب طلب البراءات السعودي.وأبانت بأن البرنامج شاركت فيه 35 طالبة من مخرجات المشروع الوطني للمرحلة المتوسطة والثانوية بالإضافة لطالبات الصف السادس الابتدائي من مختلف القطاعات التابعة لإدارة تعليم جازان .// انتهى //18:14ت م