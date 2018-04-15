الدمام 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واستواصل بلدية محافظة القطيف ممثلة في بلدية صفوى حملة إزالة المطبات العشوائية والمباسط المخالفة والملصقات واللوحات الإعلانية العشوائية المخالفة على أعمدة الإنارة والإشارات المرورية والأرصفة في عدد من الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية في كل من مدينة صفوى وبلدة الأوجام وبلدة أم الساهك وتوابعها أسفرت عن إزالة 120 لوحة إعلانية و78 مطبا عشوائيا مخالفا في عدد من الأحياء ورفع ٧٠ سيارة تالفة.وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف بن عبدالله القحطاني أن هذه الحملة تأتي ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع كافة الأمانات والبلديات لمعالجة التشوه البصري تحت شعار (تحسين المشهد الحضري كذا أحلى).وأكد أن الحملة تهدف إلى إزالة العشوائيات وتفعيلا لمبادرة إزالة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري، مشيراً إلى أن البلدية تسعى في تنظيم وضع اللوحات الإعلانية بشتى أنواعها بشكل لا يؤثر على مستخدمي الطرق ولا يسيء للمظهر الحضاري للمدينة.وأشار المهندس القحطاني، إلى أن الحملات مستمرة، داعيا لضرورة تعرف الأهالي لشروط وضع المطبات، وتقيد المنشآت التجارية بالضوابط والاشتراطات الخاصة بتركيب اللوحات الإعلانية، والحصول على التراخيص اللازمة لذلك لتجنب العقوبات الجزائية المقررة بحق المنشآت التي تقوم بتركيب اللوحات العشوائية بدون ترخيص نظامي من البلدية، مؤكدا أن البلدية لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.//انتهى//18:14ت م