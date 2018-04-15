دومة الجندل 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واستميزت ساحات ومعارض مهرجان تمور الجوف الخامس الذي تنظمه بلدية دومة الجندل في مدينة التمور , بلوحات ومراسم الفنانين التشكليين، الذي توزعوا بالمدينة ينثرون جمال الألوان وثقافة اللوحة ومتعة البصر.ويتواجد عدد من الرسامين في أرجاء المهرجان الذي انطلق يوم الاثنين الماضي ويستمر حتى الرابع من شعبان تحت شعار "حلوة وطن" ، حيث عرضوا أجمل رسوماتهم وأعمالهم الفنية،إذا كان المرسم الحر والذي تشرف عليه الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الجوف جاذبا لزوار المهرجان في عدد من اللوحات الفنية الرائعة.وقال منسق الفنون التشكيلية بالجمعية الفنان نصير السمارة " إن مشاركتهم في هذه النسخة من المهرجان ضمت 30 رساما ورسامة من أبناء منطقة الجوف،أنتجوا فيها العديد من الأعمال،كما ذكر بأن المرسم الحر ينشر ثقافة الرسم بين المجتمع .وفي معرض النخيل تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف معرضاً تشكليا يشارك فيه أكثر من 200 لوحة تشكيلية, نشرت أنواع الذائقة البصرية والفنون بين الرسم والفن الرقمي والتصوير .// انتهى //18:47ت م