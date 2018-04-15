برلين 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واستقدم فريق شالكه خطوة كبيرة نحو ضمان الحصول على وصافة الدوري الألماني لكرة القدم ، بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد اليوم في قمة مباريات الجولة الـ 30 من المسابقة.وارتفع رصيد شالكه إلى 55 نقطة في المركز الثاني، بفارق 20 نقطة عن بايرن ميونخ ، الذي حسم تتويجه بلقب المسابقة رسميا في الجولة الماضية ، وتجمد رصيد دورتموند عند 51 نقطة في المركز الرابع .// انتهى //18:47ت م