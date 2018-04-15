تبوك 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بعد غد، حفل تخريج الدفعة الـ 12 من طلاب وطالبات جامعة تبوك، البالغ عددهم 8433 طالباً وطالبة، وذلك في مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك .وأكد معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي, أن رعاية سمو أمير منطقة تبوك لهذا الحفل يعد تتويجا ولفتة كريمة من سموه، يشارك من خلالها أبناءه وبناته فرحتهم وابتهاجهم بيوم تخرجهم بعد سنوات من الجد والاجتهاد حتى وصلوا لهذه اللحظة، مثمناً لسموه تشريفه ورعايته لهذا الحفل واهتمامه الدائم بالجامعة ورعاية منجزاتها وبرامجها كافة .وبين أن الجامعة تسعد أن تخرج الدفعة الـ 12 من طلابها وطالباتها، البلغ عددهم 8433 خريجاً وخريجة من مختلف الكليات في مراحل البكالوريوس والدبلوم والماجستير، وتزفهم إلى وطنهم مسلحين بأدوات العلم والمعرفة ومؤهلين التأهيل العلمي والعملي، مما سيمكنهم من المشاركة في بنائه وتحقيق طموحاته التنموية، وهم يضعون نصب أعينهم أملهم في أن يكونوا كوادر قادرة على المشاركة الفاعلة في تحقيق مضامين وأهداف رؤية المملكة 2030.وأكد الدكتور الذيابي أن هذا اليوم هو موعد فرح تتألق فيه الطموحات وتبتهج القلوب وتسعد فيه الجامعة وهي ترى طلابها وطالباتها ينهون مرحلة مهمة من حياتهم ويبدأون مرحلة أخرى.// انتهى //19:01ت م